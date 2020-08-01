أول تحرك من "مصر للطيران" بعد حظر الكويت استقبال الرحلات الجوية

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر.

يأتي ذلك غداة القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية، بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وطالبت شركة مصر للطيران، في بيان اليوم السبت، الركاب بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب الشركة ووكلائها السياحيين.

كانت شركة مصر للطيران أعلنت رسميا اليوم السبت تسيير أولى رحلاتها المجدولة إلى كل من مطارات الكويت وإسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لاستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الاحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا، قبل أن تصدر الكويت قرارها بمنع 31 دولة من بينها مصر من إقلاع الرحلات إلى هناك.

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