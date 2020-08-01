الأوقاف تواصل ذبح الأضاحي في مجزر أبوسنبل لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - أ ش أ:

قال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة المتابعة بالوزارة، إن عملية ذبح أضاحي "مشروع صكوك أضاحي الأوقاف" تتواصل في مجزر (أبو سنبل) عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان واللجنة المشكلة معه التابعين من إدارة أبو سنبل والمديرية.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة المتابعة بالوزارة -في بيان اليوم السبت- أن مدير مديرية أوقاف أسوان الدكتور محمد عزت وفريق العمل بالمديرية يشاركون مع فريق الطب البيطري ووزارة التموين في الإشراف على عملية ذبح أضاحي صكوك الأوقاف لليوم الثاني على التوالي في مجزر (أبو سنبل) ومنذ بدأت عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك أمس ، لافتا إلى ان غرفة عمليات الوزارة تقوم بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لحظة بلحظة وبصفة مستمرة.

كان وزير الأوقاف قد صرح -في وقت سابق- بأن شراء الأضحية والمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به بعض الجهات المسئولة بالدولة ما يزال قائما أمام المضحين لأخذ الثواب العظيم وإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن يقوم بشراء صكوك الأضاحي من أي جهة من الجهات التي توزع اللحوم كاملة على الفقراء ، ومنها صكوك أضاحي الأوقاف له أجر عظيم ، لأنه جعلها كاملة خالصة لله (عز وجل) بتوزيعها كاملة على الفقراء والمستحقين.

جدير بالذكر أن غرفة عملية المتابعة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، تتابع عن كثب سير العمل الدعوي وخطبة عيد الأضحى المبارك وخطبة الجمعة ومتابعة مشروع صكوك الأضاحي وذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح وجمع جلود الأضاحي، وأيضا تقوم بمتابعة تنفيذ التعليمات بشأن التزام الحياد في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.