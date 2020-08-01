بالصور.. إقبال على الخروج في ثاني أيام العيد على "كوبري عباس"
02:52 م السبت 01 أغسطس 2020
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كتب – يوسف عفيفي:
تصوير - نادر نبيل:
شهد كوبري عباس بالجيزة، اليوم السبت، إقبالًا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، رغم ارتفاع درجات الحرارة.
يأتي ذلك نتيجة لإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة، في ظل الإجراءات الاحترازية للحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، منعًا لتفشي الفيروس.
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