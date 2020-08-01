"صلب الهيكل الخرساني".. النقل تعلن آخر تطورات عمارة الشربتلي بالزمالك

كتب - أسامة عبدالكريم:

قالت وزارة النقل، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي، والسور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضررة، مع استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

وأوضحت أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدًا لعودة السكان إليها.