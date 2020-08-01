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"حلم منشود".. السيسي يهنئ الإمارات بتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

01:26 م السبت 01 أغسطس 2020
"حلم منشود".. السيسي يهنئ الإمارات بتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات وسمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي، على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم السبت: "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".

وأعلنت الإمارات، اليوم، نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات بحسابه على موقع "تويتر"، السبت: "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز".

وأضاف بن راشد: "الهدف تشغيل 4 محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على "تويتر": "حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية".

وأضاف: "المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية. براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".

وعند تشغيل محطات براكة الأربع بشكل كامل، ستنتج 5.6 جيجاوات من الكهرباء، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الإمارات محطة براكة للطاقة النووية محمد بن زايد آلِ نهيان

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