الكنيسة الأرثوذكسية تعلن فتح الكنائس جزئياً الاثنين المقبل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح الكنائس بشكل جزئي بداية من 3 أغسطس الجاري.

وقالت الكنيسة فى بيان اليوم السبت: "نشكر الله كثيرا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين".

وأضافت: "بناء عليه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بداية من يوم الاثنين 3 أغسطس بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".