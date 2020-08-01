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للتخفيف عن المواطنين.. التموين تكشف عن خدمة جديدة عبر موقع "دعم مصر"

11:03 ص السبت 01 أغسطس 2020
للتخفيف عن المواطنين.. التموين تكشف عن خدمة جديدة عبر موقع "دعم مصر"

وزارة التموين

كتب - محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا على موقع "دعم مصر"، وهي خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، عقب عيد الأضحى المبارك، وفقا للقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات الأسر الأولى بالرعاية وتقديم ما يثبت الدخل للأسرة ما لا يزيد عن ١٢٠٠ المعاش و١٥٠٠ جنيه المرتب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن تلك الخطوة تأتي بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيا، منذ بداية أزمة كورونا، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتيح الوزارة من خلال الموقع استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، واستخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع.

وزارة التموين البطاقات التموينية موقع دعم مصر

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