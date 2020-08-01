مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان، إن الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع شبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال الصعيد وجنوب الصعيد يشهدان طقسا شديد الحرارة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.



وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.



وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.