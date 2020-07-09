"صحة النواب": الحديث عن ذروة كورونا سابق لأوانه

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التراجع في تسجيل أعداد المصابين بفيروس كورونا "نقطة إيجابية"، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل هو الفيصل.

جاء ذلك خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "نص ساعة طب"، مشيرًا إلى أن الحديث عن الوصول للذروة سابق لأوانه.

وأوضح "أبو العلا"، أن الأسبوع المقبل في الفترة من 10 إلى 15 يوليو هو المحدد الحقيقي للنزول في عدد الإصابات من عدمه، مشيرًا إلى أنه سيكون مر ما يقرب من أسبوعين على الفتح التدريجي وعودة النشاط في أغلب قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن عدد المصابين المعلن يوميًا عن طريق وزارة الصحة، قد لا يكون هو العدد الحقيقي إلا أن عدد الوفيات تمثل النسبة الحقيقية، موجها التحية للمصريين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أيمن أبو العلا، أن وعي المصريين والتزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، والحفاظ على النظافة الشخصية وأهمها غسل الأيدي باستمرار كان له تأثير واضح في خفض أعداد المصابين.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: نأمل أن تستمر الأعداد في الانخفاض الفترة المقبلة، إلا أنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا يحدث ارتداد مثلما حدث في بعض الدول.

وتابع: "سوف نتعايش فترة بالإجراءات لحين الوصول لعلاج أو مصل للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن الشركات المصرية بدأت تنتج العلاجات العالمية لمواجهة كورونا وهي خطوة جيدة".

وفيما يتعلق بما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، أكد النائب، أنه أمر لا يدعو للتخوف، قائلا: "مش كل الأبحاث هنمشي وراها".

وأشار إلى أنه علينا أيضا اتخاذ الحذر اللازم، والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، موضحا أن 45% من الحالات لا تظهر عليها أعراض إلا أنها قد تكون سببا في العدوى للآخرين.

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، رسالة طمأنة بشأن حالة المبالغة في الذعر من الطاعون الدبلي، مؤكدا أنه لن ينتقل إلينا نهائيا لأنه ليس وباء وله علاج متوفر وحالات الوفاة فيه نادرة وطريقة الوقاية منه سهلة للغاية.