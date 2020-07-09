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“المحافظين” و7 أحزاب يتفقون على مناقشة الاستعدادات لـ"الشيوخ"

11:06 م الخميس 09 يوليه 2020
“المحافظين” و7 أحزاب يتفقون على مناقشة الاستعدادات لـ"الشيوخ"

محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين

مصراوي
استقبل حزب المحافظين ممثلو 7 أحزاب لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية علي الساحة الإقليمية والدولية.

وطُرح خلال الاجتماع، إمكانية التعاون في الانتخابات النيابية حيث سبق أن قررت الأحزاب الحاضرة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، باستثناء حزب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل الذين قرروا خوضها من خلال قائمة مستقبل وطن تنفيذا لقرار هيئاتهم العليا .

واتفق الحضور على معاودة اللقاء لمناقشة إمكانية التعاون في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة،

شارك فى اللقاء إلى جانب المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي، كمال ابو عيطة القيادي بحزب الكرامة ، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي .

حزب المحافظين انتخابات مجلس الشيوخ حزب المصري الديمقراطي مجلس الشيوخ

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