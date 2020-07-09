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السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يستأنف نشاطه بمسرح النافورة

11:03 م الخميس 09 يوليه 2020
السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يستأنف نشاطه بمسرح النافورة

أوركسترا القاهرة السيمفوني

مصراوي

يستأنف أوركسترا القاهرة السيمفونى نشاطه الفنى، بحفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانن ليدر أوركسترا الاتحاد الأوروبي، في الثامنة مساء السبت المقبل، على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج، رومانس للڤيولينة والأوركسترا لـ بيتهوفن، متتابعة لـ جورج بيزيه.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.

أوركسترا القاهرة السيمفوني مسرح النافورة هشام جبر

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