سننصح أصدقائنا بالذهاب لمصر.. العناني يلتقي سائحين ويتفقد الفنادق بشرم الشيخ

كتب - يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الخميس، بعض الفنادق بمدينة شرم الشيخ، والتقى السائحين المتواجدين على الشواطئ، واطمأن على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

وأكد السائحون للوزير، أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة، توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون أصدقائهم وزملائهم عند عودتهم إلى بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب إلى مصر في رحلات سياحية.

وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، والتي لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.

وأشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر إلى كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبرى منظمي الرحلات والشركات السياحية.

وأوضح تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن المجموعات السياحية بدأت بالمغادرة إلى بلادهم دون أي إصابة سواء بين المغادرين، أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم على شواطئ مصر الخلابة.

وبدأت الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا و بيلاروسيا وسويسرا، في العودة إلى بلادها وذلك بعد قضائهم أسبوعا على شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ المشمس.