مصر للطيران : نقل ٣٠ ألف راكب في الأسبوع الأول لعودة الحركة

كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، نقل ما يقرب من ٣٠ ألف راكب على 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول، لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم.

وأوضح في بيان له، الخميس، أنه تم تشغيل رحلات إلي ٢٣ وجهة دولية في الفترة من ١ وحتي ٧ يوليو الجاري هي ( أمستردام؛ أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين ) بمتوسط ١٥ رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء ٧٠ إلى ٧٥%، بخلاف تشغيل ٢٢ رحلة داخلية نقلت 2200 راكب و٥٦ رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة .

وأِشار، إلى أنه اعتبارا من يوم ٨ يوليو وحتى ١٤ من الشهر نفسه، تبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات إلى 27، بإضافة (جوانزو وكوبنهاجن وجنيف لارنكا )، وتزيد إلى أكثر من ٣٠ رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو، بإضافة خط (برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس أبوجا وكانو) ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي .

وأوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا، وهي نسبة مقبولة، كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالي الذي لا يتعدى 20 % من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا، حيث كانت تشغل مصر للطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا .

وقامت شركة الشحن الجوي في الفترة من ١٩ مارس وحتي نهاية يونيو الماضي، بتشغيل ٣٩٠ رحلة شحن جوي نقلت علي متنها ٢٩ الف طن بضائع الي ١٨ وجهة دولية .