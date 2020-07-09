ظاهرة فلكية مميزة.. الفلك: المشترى وزحل يواجهان الشمس بسماء القاهرة الثلاثاء

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ظاهرة فلكية متميزة يرصدها المعهد، متمثلة في تقابل المشترى مع الشمس وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المعهد في بيان له، الخميس، أن المشترى يصل إلى أعلى نقطة في السماء وستشهدها سماء القاهرة يوم الثلاثاء 14 يوليو، وسيكون مرئٔيًا بدءا من الساعة 19:34 إلى الساعة 04:26. ويرتفع فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء الساعة 23:58 عند 37 درجة فوق الأفق الجنوبي، ويغرب حوالي الساعة 04:26 عندما يكون على ارتفاع أقل من 7 درجات عند الأفق الجنوبي الغربي.

وقالت الدكتورة سمية سعد، رئيس مركز التميز العلمي في الفلك والفضاء التابع للمعهد، إن هذا الوضع يحدث عندما يكون المشترى أمام الشمس في السماء تقريبًا، نظرًا لأن الشمس تصل إلى أقصى مسافة لها تحت الأفق عند منتصف الليل، فإن المشترى سيكون في النقطة المقابلة لها في السماء في نفس الوقت.

وفي الوقت الذي يكون فيه المشتري في وضع التقابل مع الشمس، فإن ذلك يتوافق أيضاً مع وجوده في أقرب مسافة له من الأرض وبنفس الجهة مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيا.

وتابعت: ويدور كوكب المشترى في النظام الشمسي بعيدًا عن الأرض على مسافة متوسطة من الشمس تبلغ 5.20 مرة من الأرض، وفي هذه المناسبة، سيستقر المشترى على مسافة 4.14 AU ويمكن رؤيته هو وبعض أقماره من خلال التليسكوب.

وسيتكرر نفس الشئ بالنسبة لكوكب زحل في أول دقائق من يوم 21 يوليو 00:14 بتوقيت القاهرة حيث يكون في أقصى مسافة له من الشمس وأقرب بعد له من الأرض ويرى بوضوح في سماء القاهرة.

جدير بالذكر، أن المعهد أنشأ مركز التميز العلمي في الفلك والفضاء، وهو أول مركز تميز من هذا النوع في مصر، ليضطلع بمهام عديدة منها تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والمدرسين لنشر الثقافة العلمية والفلكية والعمل على تطوير مناهج الفلك الدراسية، كما أنه يقوم بتنظيم مدارس ودورات تدريبية فلكية لمدرسي التعليم العام وكذلك الباحثين، بمشاركة الاتحاد الفلكي الدولي.