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وزيرة الثقافة تتفقد المركز القومي للترجمة والمسرح الخارجي للهناجر - صور

09:54 م الخميس 09 يوليه 2020
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مصراوي
تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خطة الاستئناف التدريجي لعودة الأنشطة والفعاليات لمختلف المواقع والمنشآت.

وزارت وزير الثقافة، مساء الخميس، منفذ البيع الخاص بالمركز القومي للترجمة، وتفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجي بمركز الهناجر للفنون.
وقالت عبد الدايم: إن استئناف مسيرة التنوير يعكس قدرة الوطن على مواجهة التحديات.
وأشادت بالإقبال على منفذ بيع إصدارات المركز القومي للترجمة، وأوصت بدراسة استكمال منظومة منافذ بيع إصداراته بالمحافظات لإيصالها لأكبر شريحة من الجمهور مع التوسع في عملية البيع من خلال شبكة الانترنت، وأكدت منح تخفيضات تصل إلى ٧٠% على العناوين المعروضة .

وتفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون، حيث تم إدراجه ضمن برنامج تشغيل المسارح المفتوحة، التي قررت وزارة الثقافة استئناف النشاط بها، ويستضيف مجموعة من العروض المسرحية والفنية لكل من البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية .

إيناس عبد الدايم المركز القومي للترجمة المسرح الخارجي للهناجر وزارة الثقافة

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