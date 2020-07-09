الأوبرا تستعيد نشاطها بسهرة طربية على مسرح النافورة

مصراوي

بدأت دار الأوبرا المصرية في استعادة نشاطها من جديد، مساء اليوم، بعد فترة إغلاق استمرت حوالي أربعة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت منذ قليل، على مسرح النافورة الخارجى، حفل فني بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، يحييه نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة، وشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي حرص على مشاهدة أولى الحفلات بعد استئناف النشاط.

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