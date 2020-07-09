وزيرة الثقافة لمصراوي: إعادة افتتاح المسارح المغلقة بعد عيد الأضحى

مصراوي

قال الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنه سيتم افتتاح المسارح المغلقة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مباشرة.

وأضافت في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، لقد بدأنا النشاط من جديد في عدد من المواقع الثقافية والفنية، مثل السيرك القومي والمجلس الأعلى للثقافة، ونفتتح اليوم أولى حفلات الأوبرا بهذا الحفل الساهر لنجوم الدار أمثال مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان.

وأضافت عبد الدايم: نستكمل افتتاح مزيد من المواقع الثقافية المفتوحة، خلال الأيام المقبلة، مثل المسرح المكشوف أمام مسرح الهناجر والذي تم بناؤه خصيصا ليستوعب هذه الأنشطة والفعاليات.

وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها باستعادة النشاط مرة أخرى في دار الأوبرا المصرية.

وبدأت دار الأوبرا المصرية في استعادة نشاطها من جديد، مساء اليوم، بعد فترة إغلاق استمرت حوالي أربعة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، بحفل فني بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، يحييه نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لأول مرة.