ضبط بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بندقية مفككة ومنظار عالي الدقة، مع راكب أمريكي من أصل مصري، قادم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ألمانيا، حاول تهريبها داخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل الجنسية الامريكية من أصل مصري، قادم من نيويورك عبر فرانكفورت، ولاحظ ارتباكه الشديد، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى" بمعرفة أحمد عبد العليم، مأمور الفحص الذي أفاد بوجود آداة تشبه الأسلحة .

وبالعرض على مصطفى السيد مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش، ومحمد قنديل تحت إشراف تامر رمزي، فتبين وجود بندقية مفككة ومنظار عالى الدقة خاص بالبندقية وحقيبة خاصة بالسلاح، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، وتسليم الراكب لأمن ميناء القاهرة الجوى، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.