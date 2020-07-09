الأوقاف: تعافي 26 شخصًا من المصابين بـ"كورونا" بمستشفى الدعاة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى الدعاة التابعة للوزارة لـ26 متعافى، منذ بدء استقبال المصابين بالفيروس قبل شهرين، وحتى الآن.

وأشاد المتعافون من فيروس كورونا من المعالَجين بمستشفى الدعاة، إشادة بالغة بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفى.

وقدمت إدارة المستشفى، التهنئة بالشفاء والعافية، وتتمنى الشفاء لجميع المرضى، داعين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.