هيكل يكشف مفارقة بشأن توليه منصب وزير.. ويؤكد: أسعى لعودة ريادة الإعلام المصري

مصراوي:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه في مثل هذا اليوم قبل ٩ أعوام، أدى اليمين؛ لتولي منصب وزير الإعلام، أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والذي كان يتولى مسؤولية البلاد آنذاك.

وأضاف هيكل عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: كنت أعرف المشير طنطاوي عن قرب مدة تقترب من ٢٠ عاما، ورغم ذلك شعرت ببعض الرهبة والقلق قبل حلف اليمين، وكأنه أحس بذلك، فحرص بعد أداء القسم على طمأنتي، والتأكيد على تقديم كامل الدعم في مهمتي، في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها مصر.

وتابع: من مفارقات القدر أن أكون آنذاك أول وزير للإعلام بعد عودة الوزارة، والتي ألغيت في أعقاب ثورة يناير، وهو نفس ما حدث عندما تم اختياري؛ لتولي المنصب المرة الحالية، وتم تكليفي بعد عودة الوزارة التي ألغيت مع بداية تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، ومرة أخرى أجد نفس التفهم والتأكيد على الدعم، لكنها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عرفته منذ سنوات عديدة وأعلم جيدًا مدى إخلاصه وتفانيه من أجل مصر.

وتابع هيكل: 6 أشهر إلا قليلا تلك هي الفترة بين إلغاء الوزارة وعودتها في المرة الأولى، و6 أعوام إلا قليلا هي الفترة بين إلغائها وعودتها للمرة الثانية وعودتي معها للمنصب، وبين المرة الأولى والثانية أحلام وأمنيات كثيرة بعودة الريادة للإعلام المصري، واستخدام الطاقات الإعلامية الهائلة المتوفرة لما فيه مصلحة البلاد وتنوير الناس.

واختتم متسائلا: هل سيكتب لي النجاح في هذه المهمة .. الله وحده يعلم وإن كنت أضع آياته الكريمة في كل موقع توليته: (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)، قانونا ونبراسا اهتدى به، وفي كل الأحوال ما على سوي السعي أما التوفيق فهو من الله.