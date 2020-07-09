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القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

05:14 م الخميس 09 يوليه 2020
القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

قطع من البحرية المصرية في مياه المتوسط- أرشيفية

كتب - محمد سامي:

نفذت القوات المسلحة المصرية بفروعها الرئيسية المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد المنطقة الغربية العسكرية خلال الفترة الماضية، واستمع وقتها لتفاصيل الاصطفاف الخاص بالقوات المسلحة فى المنطقة الغربية العسكرية، فى "سيدى برانى" بمحافظة مرسى مطروح، وتفقد برفقة قادة القوات المسلحة، القوات المصطفة ومدى جاهزيتها؛ وأكد أن عقيدة الجيش المصري وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل لها.

المناورة حسم 2020 القوات المسلحة الاتجاه الاستراتيجى الغربي

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