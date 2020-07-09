عن طريق "الشراء الموحد".. الصحة تمنع المستشفيات من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية



كتب- أحمد جمعة:



وجهت وزارة الصحة والسكان، رؤساء الهيئات الصحية وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد لتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة؛ حفاظاً على حياة المرضى ومنعا لمخالفة أحكام القانون.



جاء ذلك في خطاب أرسله اللواء رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إلى الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات.



وقال الخطاب إن القرار يأتي تنفيذا للقانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والمتضمن في مادته العاشرة "لا يجوز لأي من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير عن طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد".