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إسكان النواب: السيسي حول عشوائيات مصر لمناطق حضارية

02:34 م الخميس 09 يوليه 2020
إسكان النواب: السيسي حول عشوائيات مصر لمناطق حضارية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت تحولات كبيرة ونهضة حضارية وجمالية لم تشهدها أي دولة في العالم في ظل التطور الكبير للعشوائيات التي كانت مهمشة.

وأكد والي، في بيان، الخميس، أن ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف العشوائيات بكافة أنواعها وتحويلها لمناطق حضارية وجمالية بهذا الشكل الذي يتحدث عنه العالم الأن هو إنجاز كبير يضاف لسلسلة الإنجازات التي ينفذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة وأنقذت المواطنين من خطر الموت، في الوقت الذي كانت لا تخلو أي منطقة من العشوائيات الخطرة على مستوى الجمهورية نتيجة تراكمات سنوات من الإهمال.

وتابع: الحياة المعيشية اختلفت بالفعل حيث كان يعيش بعض المواطنين في مناطق عشوائية خطرة الآن تم تطويرها بنهاية العام ستكون مصر خالية منها تمامًا"، وذلك في ضوء جهود الحكومة وعلى رأسها وزارة الإسكان التي تواصل الليل بالنهار في المشروعات الخدمية والحيوية سواء كانت مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية والمرافق وخدمات الصرف في قرى الجمهورية.

وأشاد المهندس علاء والي، بتقرير بريطانيا حول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا بإنجازات مصر بقيادة الرئيس، معتبرة أن تلك الإنجازات هي التي عززت صمود مصر أمام جائحة كورونا و تقلبات الاقتصاد العالمي التى صاحبتها.

مجلس النواب علاء والي مناطق حضارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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