اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1015 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت



كتب- يوسف عفيفي:



قالت وزارة القوى العاملة، إن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 3075 راكبا إلى مطارات 6 دول: مصر، والإمارات، والهند ، والنيبال، وتركيا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 1015 عاملا مصريا من العالقين.



جاء ذلك وفق تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الرحلات الـ 6 تصل إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 9 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1015 عاملًا، على النحو التالي:

1- الرحلة الأولى قيام من الكويت الساعة 14:00 على النيل، رحلة رقم 6888 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة.

2- الرحلة الثانية على الكويتية رحلة رقم 541 وتغادر الكويت 14.15 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

3- الرحلة الثالثة رقم 5086 على فلاي إيجيبت قيام من الكويت 15.00 على متنها 290 عاملا، وصول أسيوط.

4- الرحلة الرابعة على الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وعلى متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة.

5- الرحلة الخامسة على العربية - مصر رحلة 722 قيام من الكويت 18.45 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

6- الرحلة السادسة على الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.