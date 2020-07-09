أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 10 ساعات

12:10 م الخميس 09 يوليه 2020
غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 10 ساعات

مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة القصر العيني).

وأشارت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق10 /7 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020، وذلك للقيام بأعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم، و400 مم المغذيان لمنطقة الروضة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه المنيل الروضة القصر العيني شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر لموظفي الدولة