محافظة الغربية تتسلم أول دفعة من المعدات الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة "صور"



كتب- محمد نصار:



أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تسليم محافظة الغربية أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة تنفيذاً لبروتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.



وأشار شعراوي، في بيان، الخميس، إلى أن الدفعة الأولى تنقسم إلى صيانة ورفع كفاءة بعض المعدات وتوريد معدات جديدة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظة والعمل داخل مصنع دفرة بمحافظة الغربية بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه كان شكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وعضوية عدد من الجهات المعنية من بينها وزارات البيئة والإنتاج الحربي لتسلم المعدات الخاصة بالقمامة والتي كان يتم صيانتها، فضلا عن تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.



وقال شعراوي، إن المعدات تتضمن توريد 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا وسيارات (ماز) سعة 45 طنا لنقل المخلفات من محافظة الغربية إلى المدفن الصحي بالسادات لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل، وتوريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورات قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية.



وأشار إلى أنه من المقرر تدريب السائقين على المعدات الجديدة وستقوم الجهة الموردة للمعدات الجديدة بصيانتها لمدة عامين بدلاً من عام أو 200 ألف كم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



وأضاف شعراوي، أنه خلال الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقي المحافظات حسب المخططات.



وشدد الوزير، على أن الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.