بسبب كورونا.. الإياتا: 58‎% من الركاب لا يريدون السفر على الطائرات



كتب- محمد عبيد:



قال ألكساندر دو جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، إنه مازالت حالة قلق المسافرين خلال فترات انتشار فيروس كورونا مستمرة، موضحا أنه يجب عليهم اتباع الإجراءات العملية التي أصدرتها الدول، وتشمل ارتداء الأقنعة في جميع مراحل الرحلة، وإطلاق حلول تقنية لا تتطلب اللمس لإنهاء إجراءات السفر، فضلاً عن القيام بالفحوصات الدورية.



وأضاف "ألكساندر"، أن هذه الخطة تؤكد أن القطاع يسير على الطريق الصحيح لإعادة الثقة في نفوس الركاب، والتي من المتوقع أن تأخذ وقتًا طويلاً، ولتحقيق الفائدة القصوى من هذه الإجراءات يتوجب على الدول تطبيق هذه المعايير وعلى المستوى العالمي.



وأشار إلى إصدار "الإياتا" تقريرا عن الرأي العام حول رغبة الركاب بالسفر، شمل الركاب في 11 دولة لتقييم مخاوف الركاب اظهر أن 77٪ من الركاب يغسلون أيديهم بشكل متكرر، و71٪ يتجنبون الاجتماعات الكبيرة و67٪ يرتدون قناع الوجه في الأماكن العامة، في حين أبدى حوالي 58٪ ممن شملهم الاستطلاع عدم رغبتهم بالسفر الجوي في الوقت الحالي، كما اقترح 33٪ أنهم سيتجنبون السفر في المستقبل كتدبير مستمر لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.



وأشار الركاب، إلى أكثر ثلاثة عوامل قلقاً بالنسبة لهم خلال تواجدهم في المطار هي التواجد في وسائل النقل (الباصات والقطارات) المزدحمة عند توجههم إلى الطائرة 59%، والانتظار في طوابير التحقق من الجوازات وتسجيل الدخول للطائرة والصعود للطائرة 42%، واستخدام مرافق المطارات (دورات المياه) 38%، وعلى متن الطائرة جاءت مخاوف الركاب الجلوس إلى جانب شخص قد يكون مصاباً 65%، واستخدام مرافق الطائرة (دورات المياه) 42%، والتنفس على متن الطائرة 37%.



وعندما طلب الاستبيان من المشاركين ترتيب أفضل ثلاثة إجراءات تجعلهم يشعرون بأمان أكبر، أفاد 37٪ عن فحص إجراء فحص كورونا في مطارات المغادرة، و34٪ وافقوا على الارتداء الإلزامي لأقنعة الوجه، و33٪ أشاروا إلى ضرورة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي على الطائرات.



كما أظهر الركاب استعدادهم للمشاركة في الحفاظ على سلامة الطيران من خلال التحقق الدائم من درجات حرارة الركاب 43%، وارتداء أقنعة الوجه خلال السفر 42%، والقيام بإجراءات السفر مسبقاً عبر الإنترنت 40%، وإجراء فحص كورونا قبل الوصول إلى المطار 39%، والتعقيم الدائم للأماكن المخصصة للجلوس 38%.

