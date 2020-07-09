كورونا في 24 ساعة| تجاوزنا 78 ألف إصابة وهذه المحافظات الأعلى.. وإليكم أمل جديد للمصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 75 حالة جديدة.

وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة إن أعداد الإصابات بكورونا متذبذبة ولكن ذلك مؤشر إيجابي، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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