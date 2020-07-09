بسبب مواعيد الغلق.. الجيزة: تشميع محلين مخالفين بالحوامدية

كتب- يوسف عفيفي:

شنت مدينة الحوامدية بقيادة الدكتور أشرف تامر، رئيس المدينة، حملة مسائية لردع المخالفين، وأسفرت عن غلق وتشميع 2 محل مخالفين لقرار رئيس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق والحظر.



وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن الأول محل عصير، بجوار المبنى الإداري بشارع جمال عبدالناصر، والمحل الثاني مقلة بشارع سعد زغلول بجوار أولاد حسان.

وأكدت المحافظة، اتخاذ إجراءات الغلق وإيداع جميع المضبوطات في مخازن المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.