5 آلاف كمامة من مؤسسة "بنحبك يا مصر" للطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، المهندسة زينب بشير، رئيس مؤسسة بنحبك يامصر، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران.

وقال بيان للوزارة، إن المؤسسة أهدت قطاع الطيران المدني ما يقرب من 5 آلاف كمامة للمساهمة في دور الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمطارات ومواقع العمل المختلفة، وتأتي هذه الزيارة في ضوء عودة حركة الطيران وفتح المجال الجوي المصري أمام العالم.

وأشار الوزير، إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها الشكر للقائمين على المؤسسة، ومثمناً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني حتى تجاوز الأزمة.​