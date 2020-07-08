برلماني: إحياء مشروع البتلو يساهم في سد الفجوة الغذائية
كتب- مصراوي:
قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن مشروع إحياء البتلو يحسن دخل الأسر الريفية، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخلات والمخلفات الزراعية، وسد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار.
وشدد مشهور، في بيان، على ضرورة بحث العقبات التي اشتكى منها الفلاحين فيما يخص مشروع البتلو، موضحا أن أبرز هذه العقبات هي أن البنوك تفضل التعامل مع كبار المربيين باعتبارهم الفئة الأكثر جاهزية ويمتلكون الوسائل اللوجستية من أراضِ وحظائر، بعكس صغار المربيين.
وتابع: البيروقراطية تصّعب الأمور على صغار المربيين، مطالبا بإعادة النظر في الإجراءات والشروط الموضوعة حتى يستطيع صغار المربيين الاستفادة من المشروع.
وأضاف أن الكثير من المربيين يعتبرون أن المشروع لن يكون مجدياً بالنسبة لهم، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته من أعلاف وأدوية وعمالة، مطالبين بعدم ترك الأسواق في يد مجموعة من المحتكرين يتحكمون في أسعارها، لتحقيق مكاسب طائلة على حساب صغار المزارعين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
77279
عدد المصابين
-
21718
عدد المتعافين
-
3489
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11863130
عدد المصابين
-
6822163
عدد المتعافين
-
544029
عدد الوفيات
إعلان