بالأسماء.. ننشر مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت الحاصلة على شهادة التشغيل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن عدد وأسماء مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل من جديد بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سلمت خلال الأيام القليلة الماضية، نحو 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري، بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وأضافت الوزارة، أنها سلمت أيضاً أول أمس، 3 مراكز للأنشطة البحرية و3 مراكز غوص و يختين للسفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية.

وكشفت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أسماء بعض مراكز الأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر وهم مراكز: نور آية، ونايا، وروزيتا، وبراكودا لحمي باي للغوص، ومركزين غوص بجنوب سيناء هما كالي انترناشيونال الرويسات، وريف اوازيس دايف كلوب فندق ريف اوازيس بلو باي، ويختي بريتا سقالة ترافكو 1، وسوس مون سقالة ترافكو.

يأتي ذلك بعد التأكد من استيفاء جميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ووصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الأن إلى 82 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 41 مركز غوص و23 مركز أنشطة بحرية و18 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتواصل لجان الفحص أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.