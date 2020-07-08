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رسوم جدية التصالح وتعديلات الإجراءات الجنائية.. الحكومة توافق على 9 قرارات وقوانين جديدة

07:35 م الأربعاء 08 يوليه 2020
رسوم جدية التصالح وتعديلات الإجراءات الجنائية.. الحكومة توافق على 9 قرارات وقوانين جديدة

مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مجموعة من القرارات يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فيديو كونفرانس شركة نظافة شهاد النيل الدولية وزارة التربية والتعليم

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