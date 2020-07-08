رسوم جدية التصالح وتعديلات الإجراءات الجنائية.. الحكومة توافق على 9 قرارات وقوانين جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مجموعة من القرارات يستعرضها مصراوي على النحو التالي: