رسوم جدية التصالح وتعديلات الإجراءات الجنائية.. الحكومة توافق على 9 قرارات وقوانين جديدة
كتب- يوسف عفيفي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مجموعة من القرارات يستعرضها مصراوي على النحو التالي:
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