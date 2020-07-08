برلماني: مصر تعاني مشكلة زيادة سكانية في ظل أزمة "كورونا"

كتب- مصراوي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إنه رغم انتشار فيروس كورونا، إلا أن الزيادة السكانية في مصر مستمرة بمعدلات ثابتة، في تحدي لتفشي الوباء العالمي، وهو ما أكدته وزارة الصحة من خلال التحذير مما أطلق عليه "طفرة المواليد"، بسبب جائحة كورونا المستجد، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم.

وأوضح بركات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشكلة السكانية في مصر معقدة ولها أبعاد عدة، أهمها ارتفاع في معدل النمو السكاني، فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة وأصبح يتضاعف كل 27 سنة وعدد السكان الأن تجاوز 100 مليون داخل مصر فضلاً عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، والإحصائيات تؤكد أنه كل 15 ثانية يتم وضع مولود أي كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولودا، وفي اليوم 5760 مولودا، وفي السنة حوالي 2،200 مليون.

وتابع النائب: في مصر الأن يتضح أننا نعاني من مشكلة ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكاني وزيادة في معدل النمو الاقتصادي.

وأكد أن الزيادة السكانية تحتاج لسيطرة ويجب الحفاظ على البيئة، والفيروسات تقوى مع التلوث وهذه نقطة يجب الحذر منها، لافتا إلى أن فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه ولكن الفيروس القادم سيكون أصعب، مطالبا بزيادة الجهود المبذولة حالياً في مجال تنظيم الأسرة.

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