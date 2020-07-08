لمنع التزاحم.. التموين تطلق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الدخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل والوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء ومنع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور علي المصيلحي، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام إدارة العلامات مع إتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

وأوضح الوزير: هناك ما يقرب من 15 مكتب سجل تجاري منتشرة بالمحافظات أصبحت تتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية بجانب طلبات السجل التجاري كمرحلة أولى وهما مكاتب: جنوب القاهرة، والمنصورة، والمنيا، وشبين الكوم، وبنها، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمنهور، والمحلة الكبرى، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والغردقة، والإسكندرية، والجيزة، على أن يتم تعميمها خلال الفترة المقبلة بمختلف مكاتب السجل التجاري البالغ عددهم 96 مكتبا على مستوى الجمهورية ليستقبلوا أيضا طلبات العلامات التجارية.

وأوضح الوزير، أنه تزامنا مع الاحتفال بأعياد ثورة 30 يونيو، تم إطلاق أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني وهي خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بعد جائحة كورونا، فإن التباعد بين المواطنين أصبح أمرا ضروريا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وبساهم ذلك في إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم وتوفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلًا من قضاء أوقات طويلة في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل أوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت ‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA ويتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية وتقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعي أو تقديم معارضة أو تظلم، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائيا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة او خلال اليوم في المكتب الذي سيذهب إليه العميل وفقًا لرغبته.

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشيف الإدارة العامة للعلامات التجارية حيث تمت أرشفة ما يقرب من 150 ألف ملف بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال شركة ITBLOCKS كما تم التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تمويل أرشفة المتبقى من الملفات والتي تصل إلى ما يقرب من 160 ألف ملف علامة تجارية وذلك للبدء في التحول إلى الإيداع الإلكتروني.

وأوضح تلقي جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميًا أي ما يعادل 2000 طلب شهريًا كما تم الانتهاء من البت في 21544 تظلما من يناير 2017 حتى مايو 2020 والانتهاء من كافة الأعمال الإدارية المتراكمة بالإدارة "تصدير قرارات الفحص، قرارات لجان المعارضات – الإخطارات ، فتح الملفات وغيرها"، والاستعانة بـ13 من شباب الخدمة العامة للمشاركة في الانتهاء من الأعمال المعلقة بالأقسام المختلفة بالإدارة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم تسجيل ما يقرب من 70099 علامة تجارية في الفترة من 2017 وحتى يونيو 2020 فيما بلغ عدد تسجيل طلبات النماذج الصناعية عن نفس الفترة 6511 طلب.

وأضاف عشماوي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي في مجالات التدريب والتطوير واللقاءات الدولية الدورية وتبادل بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسموح تداولها، ويتم العمل بهذه المذكرة لمدة عامين من تاريخ التوقيع في سبتمبر 2019 وأيضا التعاون مع السفارة الأمريكية ومكتب البراءات الأمريكي بجانب عقد ورشة عمل تدريبية عن فحص العلامات التجارية بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي USPTO وذلك لتبادل الخبرات في مجال الفحص الفني بين المكتبين المصري والأمريكي، كما تم التنسيق لعقد دورة تدريبية متخصصة للفاحصين بالقسم الدولي من المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع.

وأكد أن الجهاز نجح في حجز مقعد دائم للمكتب المصري في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف ونجحت العلامات التجارية في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها لفترة سنتين وتجدد ضمن منافسة شديدة بين 103 دول، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي عقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، والمندوب المصري استلم العمل في يناير 2020.

وأضاف عشماوي، أنه تم عقد لجان القيد في سجل وكلاء البراءات وتم الانتهاء من طلبات القيد المقدمة للجهاز بعد توقف انعقاد اللجنة لفترات طويلة، كما تم تفعيل تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية وتشكيل لجنة وطنية لتفعيل تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية لثلاثة منتجات زراعية لمحافظة مطروح " التين – العنب – الزيتون" بالقرار الوزاري رقم 81 الصادر في 2/5/2019 وتحديد الدورة المستندية والإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤشرات الجغرافية وتحديد الرسوم ونموذج شهادة التسجيل لافتا إلى أنه يتم حصر المنتجات الزراعية المختلفة بالمحافظات المصرية والتي يمكن تسجيلها كمؤشر جغرافي.

وأعلن عشماوي، عن استحداث خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذي من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

وأوضح أن تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية، حيث تم إيفاد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة في ورش العمل التي عقدت في دولة اليابان وفقا للاتفاقية الموقعة مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) الذي عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.