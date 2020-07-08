أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الأسبوع المقبل.. "الأعلى للإعلام" يبحث مد فترة تلقي طلبات توفيق أوضاع وسائل الإعلام

06:28 م الأربعاء 08 يوليه 2020
الأسبوع المقبل.. "الأعلى للإعلام" يبحث مد فترة تلقي طلبات توفيق أوضاع وسائل الإعلام

صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن المجلس سيبحث خلال جلسته مطلع الأسبوع المقبل، إمكانية مد مهلة توفيق الأوضاع بالنسبة إلى وسائل الإعلام المختلفة، والتي من المقرر أن تنتهي 16 أغسطس المقبل، على أن يتم مدها لمدة 3 أشهر، وهو ما سيتخذ المجلس قرارًا بشأنه.

وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن يتوجب على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي تم العمل بها بدءًا من 17 فبراير الماضي.

وكان مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ذكر أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020، فقد تضمن القرار أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي حتى الأسبوع الماضي مدة وقف بالنسبة إلى مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، فإن المجلس سيدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 أشهر.

وأضاف المصدر أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيدرس في أول اجتماع له مد فترة توفيق الأوضاع حتى شهر نوفمبر المقبل.

صالح الصالحي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسائل الإعلام قانون تنظيم الصحافة والإعلام

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| قطع المرافق عن المباني غير المطلية.. وموعد انكسار الموجة الحارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جدية التصالح تصل إلى 250 ألف جنيه.. الحكومة تفعل "التصالح في مخالفات البناء"