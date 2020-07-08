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الحكومة توافق على نقل تبعية وحدة شهاد النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم

05:43 م الأربعاء 08 يوليه 2020
الحكومة توافق على نقل تبعية وحدة شهاد النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويستمر العمل بالوحدة وما يتبعها من مدارس وغيرها بذات الأنظمة واللوائح والقرارات السارية حالياً، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للوحدة، وما يتبعها ونظم العاملين بها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم

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