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انتظام العمل بجميع المستشفيات.. مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة "كورونا" بالمحافظات

04:30 م الأربعاء 08 يوليه 2020
انتظام العمل بجميع المستشفيات.. مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة "كورونا" بالمحافظات

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مطمئنًا أعضاء المجلس على جهود مواجهة فيروس كورونا، إنه عقد اجتماعًا مع مجلس المحافظين؛ للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا كل الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى المترددين على المستشفيات، وأكدوا جميعًا توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا انتظام العمل في جميع المستشفيات، موجهًا الشكر إلى الأطقم الطبية التي تؤدي واجبها لمواجهة الجائحة.

وأضاف مدبولي: أكد المحافظون متابعتهم المستمرة لمنظومة التطهير والتعقيم في جميع المنشآت بمحافظاتهم، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم إصدارها، والتي يأتي في مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، كما شددوا على أنهم حريصون على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة في ما يخص جهود مواجهة جائحة كورونا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا

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