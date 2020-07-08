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بسبب منشورات عن الإلحاد.. الأزهر توقف أستاذا بطب بنين القاهرة وتحيله للتحقيق

04:24 م الأربعاء 08 يوليه 2020
بسبب منشورات عن الإلحاد.. الأزهر توقف أستاذا بطب بنين القاهرة وتحيله للتحقيق

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إيقاف أستاذ الفارماكولوجي بكلية طب بنين بالقاهرة عن العمل، وإحالته للتحقيق، بسبب نشره بعض عبارات المسيئة على صفحته بموقع "فيسبوك".

ونص قرار رئيس جامعة الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على إيقافه عن العمل ثلاثة وإحالته للتحقيق، أيهما أقرب.

ومن جانبه قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، إنه تم إيقاف الأستاذ بكلية الطب، لكتابته بعض المنشورات التي تؤدي إلى الإلحاد على صفحته بموقع " فيسبوك"، وهذا لا يليق بأساتذة الأزهر.

وأضاف المحرصاوي، أنه تمت إحالة أستاذ الطب للتحقيق في المنشورات الموجودة على صفحته.

كان الدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تقدم بشكوى لمكتب تحقيقات أعضاء هيئة التدريس، ضد أستاذ الفارماكولوجي بالكلية، لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تسيء للدين الإسلامي.

وأوصت لجنة التحقيقات التي يرأسها الدكتور حامد ابوطالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، بإيقافه عن العمل ثلاثة أشهر، وإحالته للتحقيق، وهو ما استجاب له الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.​

محمد المحرصاوي طب بنين القاهرة الإلحاد منشورات عن الإلحاد

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