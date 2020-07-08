مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على روح الفريق محمد العصار

كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة، بالتعبير عن الأسى والحزن لرحيل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء أول من أمس، قائلاً: لقد فقدنا أخاً عزيزاً علينا جميعاً، قامة عظيمة خدم مصر في فترة شديدة الدقة والصعوبة، بعد ثورة 2011، وكذلك بعد ثورة 2013، وسيشهد التاريخ لهذا الرجل ودوره الوطني العظيم، مع جميع قيادات القوات المسلحة في هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن.

وأضاف مدبولى: لم يتأخر الفريق العصار يوماً في تنفيذ أي مهام تطلب منه، وكان يعكس دائماً انضباط المدرسة التي تربى فيها وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية، وعقب توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي قام بنهضة كبيرة في كل قطاعات الوزارة، ولقد شرفت بزمالتي مع الراحل الكريم الفريق محمد العصار، الذي أدى مهامه حتى آخر لحظة، وعند زيارتي له قبل وفاته، كان كما عهدته دوماً راضيًا بقضاء الله، مبتسمًا وبشوشًا كعادته، وهادئ النفس، ونتمنى من الله أن يدخله فسيح جناته، جزاء ما قدمه للوطن من جهود كبيرة.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولشعب مصر، داعياً الله أن يرزقنا جميعًا الصبر والسلوان.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الوزراء للوقوف دقيقة حداداً على روح الفريق محمد سعيد العصار.