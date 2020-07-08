كتب- محمد غايات:

قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن السفير الصيني لدى القاهرة استهل كلمته، خلال اجتماع بمناسبة تبرع «الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة CFPA» بمهمات ومستلزمات طبية إلى نظيرتها المصرية، برثاء الراحل الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي رحل أول من أمس، وتحدث عن عمق العلاقات الصينية- المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريراً من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن نتائج اجتماعه -عبر الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت- بكل من لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وانج بيان، نائب رئيس الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إلكتريك، رئيس مجلس الأعمال المصري- الصيني، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، ومنال حسن، نائب رئيس مؤسسة السويدي إلكتريك الخيرية للتنمية المجتمعية، وآخرين.

وجاء الاجتماع بمناسبة تبرع «الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة CFPA» بمهمات ومستلزمات طبية بقيمة نحو 100 ألف دولار إلى نظيرتها المصرية، ولعدد من المستشفيات الأهلية؛ لتوفير الحماية للأطقم الطبية العاملة في مكافحة الوباء.

ولفت السفير الصيني إلى مساندة مصر للصين بمجرد انتشار الوباء على أراضيها في لمسة تقدرها القيادة الصينية كما يقدرها الشعب الصيني، منوهًا بأن هذا التبرع الذي تقدمه الصين لمصر يمثل وقوف الشعب الصيني مع الشعب المصري دائماً، مشيرًا أيضاً إلى المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها شركات صينية على الأراضي المصرية، وكيف كانت الشركات حريصة على عدم تأثر تقدم هذه المشروعات بالوباء الذي اجتاح العالم.

وثمَّن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، الدور الصيني، ولفت النظر إلى مجهودات الهيئة في توفير كل المستلزمات والمهمات الطبية والأدوية لكل الجهات المصرية التي قد تحتاج إليها، منوهًا بشروع الهيئة في بناء وتجهيز عدة مستودعات ومخازن طبية حديثة تجعل مصر خامس أكبر دولة عالمياً من حيث السعة التخزينية للأدوية واللقاحات، كما تجعلها المركز القاري والإقليمي لتوفير الدواء واللقاح لمَن يحتاجه، مشيرًا إلى ما يصحب ذلك من رؤية استراتيجية لتعميق الصناعات الدوائية والطبية في مصر.

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى أن السفير الصيني والوزير المفوض التجاري الصيني في مصر، هان بينج، ناقشا معه تطورات تطوير الصين للقاح خاص بفيروس كورونا المستجد وكواشف خاصة سريعة للإصابة بالفيروس وإمكانية مشاركة مصر في هذا المشروع، لما لها من ثقل قاري وإقليمي وما تتميز به من قدرات تصنيعية ولوجيستية.

وأوضح السفير أن الصين قد بدأت بالفعل في تلقيح عدد من الأفراد باللقاح المطور حديثاً، واتفق الأطراف على عقد لقاء قريب لتفعيل خطط التعاون في هذا الشأن.

وتحدث وانج بيان، نائب رئيس الجمعية الصينية لتنظيم الأسرة، عن التعاون الممتد بين الجمعية ونظيرتها المصرية وعن دور الجمعية الصينية في مساعدة نظيراتها حول العالم في إطار "الاتحاد العالمي لتنظيم الأسرة IPPF" الذي يضم حالياً 132 دولة ويعمل في 143 دولة بخلاف تواجده في 21 دولة أخرى.

وتحدث المهندس أحمد السويدي عن التعاون الذي قدمته الصين والشركات الصينية لدعم مصر، لافتاً إلى تقدير «مجموعة السويدي إليكتريك» وكل المصريين للدور الصيني على المستوى الإجتماعي وعلى مستوى الأعمال في مصر وحول العالم، وأشار السويدي، الذي يشغل رئاسة مجلس الأعمال الصيني- المصري، إلى استعداد مجموعته، التي تعد بين كبرى المجموعات الصناعية في إفريقيا، للاضطلاع بدور في أي خطط تصنيعية تخدم الأهداف السامية للحكومات الصينية والمصرية في مكافحة وباء كورونا.

وأشار أحمد السويدي بكل التقدير إلى الدور والجهد الذي اضطلعت به الهيئة منذ بداية الأزمة، وكيف أسهم ذلك في اجتياز مصر هذه المرحلة العصيبة بسلاسة وبأقل الخسائر الممكنة مع مراعاة الأبعاد الصحية والإجتماعية للأزمة والتأثير على الاقتصاد.

وختاماً، أوضحت منال حسن أن المؤسسة التي أنشئت وتدير منشآت صحية وتعليمية واجتماعية خيرية في مصر وإفريقيا قد تكفلت بمصروفات استقدام شحنة التبرع والتخليص الجمركي عليها وكل مصروفاتها منذ مغادرتها الأراضي الصينية، كما ستتكفل المؤسسة بتوصيلها، حسب رغبة الجهة مقدمة التبرع، إلى "الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة EFPA"، وكذلك إلى "المستشفى الجامعي بالزقازيق"، و"مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان"، و"مستشفى الجمعية الشرعية بأحمد عرابي" بمدينة العبور.