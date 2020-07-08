أصحابها أصبحوا بوابين.. 30 نائبا يوقعون على مشروع قانون منع توريث الأبناء شقق الإيجار القديم

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب صاحب مقترح منع توريث وحدات الإيجار القديم للأبناء، إنه حصل على توقيع ٣٠ نائبًا، على مشروع القانون الذي سيسلمه إلى رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المقبلة يوم 19 يوليو .

وأضاف النائب، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه سيسعى للحصول على توقيع ٣٠ نائبًا آخرين؛ خصوصًا أن اللائحة تنص على ضرورة توقيع عُشر أعضاء المجلس؛ أي ما يصل إلى نحو ٦٠ نائبًا، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في توقيع عدد كبير من نواب المجلس على مشروع القانون.

وأشار مخاليف إلى أن ما دفعه لتقديم مشروع القانون، هو الحالة المادية المتردية لأصحاب العقارات القديمة، قائلًا: "أصحاب العقارات القديمة أصبحوا الآن بوابين؛ لعدم قدرتهم على توفير احتياجات أُسرهم".

وأضاف البرلماني: هل يُعقل أن يكون عقار مكون من ١٠ أدوار يدر دخلًا يصل إلى ٥٠٠ جنيه شهريًّا؟! مؤكدًا أن ما تتعرض له تلك الأُسر ظلم كبير.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن مشروع قانون الإيجار القديم من المنتظر أن يعرض على البرلمان مع بداية عام 2021.

وأضاف مخاليف أن عقد الإيجار وفقًا

للقانون الجديد سيكون مفتوحًا حتى وفاة كاتب العقد الأول، وإن السماح لأبنائه

بالبقاء في الشقة بعد وفاته سيكون فقط في 4 حالات، للأطفال حتى تنتفي عنهم صفة

الطفولة واكتساب الأهلية، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللبنت التي لم تتزوج، وللبنت

المطلقة غير الحاضنة.

وأشار مخاليف إلى تحرير العلاقة

لصالح المالك في حال الإغلاق التام للشقة لمدة 3 سنوات، وذلك لحماية الثروة

العقارية، لافتًا إلى أن القيمة الإيجارية للشقق وفقًا لمشروع القانون ستكون بسعر

جرام الفضة في الفترة الحالية.

"إسكان النواب": 4 حالات لتوريث شقق الإيجار القديم في القانون الجديد