"الزراعة": معمل جديد لتشخيص ومكافحة البكتيريا بمعهد أمراض النبات

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن افتتاح المعمل الجديد لقسم بحوث الأمراض البكتيرية والخاص بفحص وتشخيص ومكافحة أهم الأمراض البكتيرية تمهيدًا لاعتماده، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، في بيان اليوم الأربعاء، إن المعمل سيختص بعملية الفحص والتشخيص السريع لبكيتريا التدهور السريع ضمن خطة تطوير معامل معهد بحوث أمراض، مشيرًا إلى أن هذا النوع من البكتيريا من أخطر الأمراض الحجرية والتي تصيب أكثر من 500 عائل نباتي و غير المسجلة بمصر حتى الأن و يتم فحصها حاليًا طبقا للبروتوكول الأوروبي.

وأوضح "خليل"، أن المعمل الجديد يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المنشود وتوفير غذاء صحي هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير منتج غذائي يتميز بالجودة العالية للسوق التصديري وذو مواصفات أمان عالية.

ولفت مدير بحوث أمراض النباتات إلى الاستعانة بأربع باحثين من إيطاليا للتدريب على أحدث التقنيات في عملية الفحص والتشخيص والذي ينقسم إلي:

معمل لتحضير الماستر ميكس و الفحص بالميكروسكوب الفلوريسينتي، معمل لأجهزة البلمرة و التسلسل الجيني، حجره تعقيم و تقطير الماء و من خلال التعاقد المبرم بين مركز البحوث الزراعية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي والارتقاء بالعمل البحثي والخدمي للقسم.