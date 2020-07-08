تهدف لخلق جيل جديد.. وزيرة الثقافة تتابع تصفيات مسابقة "الصوت الذهبي"

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن مسابقة الصوت الذهبي تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية لخلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الثقافة، المرحلة قبل النهائية من تصفيات الدورة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي التي أسسها المطرب القدير الراحل محسن فاروق وينظمها صندوق التنمية الثقافية.

وأقيمت التصفيات بقاعة سينما مركز الهناجر للفنون وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشادت عبدالدايم، بالمتسابقين الذين أكدوا خصوبة التربة الإبداعية في مصر وثراء مناخها الفنى، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعي المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة.

وقال الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية إن لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى يرأسها الدكتور مصطفى محمد رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار والمشرف على بيت الغناء العربي وتضم في عضويتها مجموعة من أكبر المتخصصين هم الدكتورة إيمان مصطفى أستاذ قسم الغناء بالكونسرفتوار والمدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، الدكتور مدحت عبدالسميع الأستاذ بمعهد الموسيقي العربية والمطرب الدكتور أحمد إبراهيم.

من جانبه قال الدكتور مصطفى محمد رئيس لجنة التحكيم، إن هذه الدورة تقدم للمشاركة بها 122 متسابقًا من 11 محافظة هي القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسيوط ، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط ، الغربية، البحيرة، القليوبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منها أقيمت في أواخر فبراير الماضي، والمرحلة الثانية تم عقدها أونلاين.