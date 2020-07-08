القوى العاملة: صرف 12 ألف جنيه رعاية لـ 3 عمال ببورسعيد

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة ببورسعيد 202 شاب منهم شاباً من ذوى الهمم، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 414 شاباَ.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن المديرية صرفت 3000 جنيه منحة زواج عامل غير منتظم من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة، و4000 جنيه منحة مولود لعاملين آخرين، فضلا عن 5000 جنيه رعاية صحية لعمل عملية جراحية لعامل آخر.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، إلى أن المديرية تابعت خلال يونيو الماضي 298 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على مراعاة البعد الاجتماعي وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

وأوضح السنجابي، أنه تم استخراج 5 ترخيص عمل للأجانب يعملون في نطاق المحافظة وجنسياتهم 3 أمريكي، و2 أوكراني، للعمل في مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات.

وأضاف السنجابي، أنه تم عقد اتفاق بين شركة سى - آر - إس و317 عاملا يعملون بها وفقاً للطلب المقدم من الشركة لتخفيض عدد العمالة لديها في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقد اتفاق آخر بين شركة لورنز سناك ورد إيجيبت و47 عامل لديها بحضور مسئولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقاً للطلب المقدم من الشركة.

وتابع: وبموجب الاتفاق يحصل كل عامل على مكافأة تعادل شهرين كاملين عن كل عام من الأجر الشامل، وشهرين بدل أخطار، وشهر تعويض تداعيات فيروس كورونا من الشركة الثانية، بالإضافة إلى نصيب العامل من الأرباح، وشهر شامل عن الخمس سنوات الأولى، وشهر ونصف الشهر عن كل عام من الأعوام الأخرى من الشركة الأولى.