أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصحة تنشر فوائد "المانجو": تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة

01:30 م الأربعاء 08 يوليه 2020
الصحة تنشر فوائد "المانجو": تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة

المانجو

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ‏المانجو من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، وفوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة.

وأضافت في منشور توعوي اليوم الأربعاء، أن المانجو ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم.

وأوضحت الوزارة أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.

IMG_20200708_131902

المانجو فوائد المانجو الأمراض المزمنة وزارة الصحة

الخبر التالى:

بدءًا من يوم الأحد المقبل.. "التنسيق الحضاري" يطلق خدمة تظلمات المباني التراثية "أون لاين"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان