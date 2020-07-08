الصحة تنشر فوائد "المانجو": تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة
كتب - أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن المانجو من الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات المقوية للمناعة، وفوائد أخرى لتعزيز الصحة العامة.
وأضافت في منشور توعوي اليوم الأربعاء، أن المانجو ثمرة غنية بفيتامين سي، واللون الأصفر يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين (أ) المعزز لمناعة الجسم.
وأوضحت الوزارة أن ثمرة المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.
الخبر التالى:بدءًا من يوم الأحد المقبل.. "التنسيق الحضاري" يطلق خدمة تظلمات المباني التراثية "أون لاين"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
77279
عدد المصابين
-
21718
عدد المتعافين
-
3489
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11863130
عدد المصابين
-
6822163
عدد المتعافين
-
544029
عدد الوفيات
إعلان