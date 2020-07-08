المشير طنطاوي ينعى الفريق محمد العصار

كتب- محمد عبدالناصر:

نعى المشير حسين طنطاوي، الفريق محمد سعيد العصار، من خلال جريدة الأهرام، داعيا الله الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان قد تُوفي أول أمس، الاثنين، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي أحد الرموز العسكرية المصرية.

يعد الفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واحد من أبرز العقول العسكرية والمدنية خلال الفترة الحالية، فالفريق العصار أحد أهم الوجوه في العشر سنوات الأخيرة، وكان من بين رموز ثورة 30 يونيو، وكذلك شهدت وزارة الإنتاج الحربى في عهده طفرة كبيرة للغاية في مختلف المجالات.