كامل الوزير يبحث تنفيذ "منظومة النقل الذكي على الطرق" مع مستشار الرئيس

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، في حضور ممثلي الجهات المعنية بالدولة ومسؤولي وزارة النقل؛ لبحث آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق "its".

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعه تنفيذ المنظومة؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.

وناقش اللقاء خطط البدء في المشروع والطرق التي تشملها المرحلة الأولى للتنفيذ؛ وهي طرق (القاهرة- السويس، القاهرة- الإسماعيلية، بورسعيد- الدائري الإقليمي، القطامية- العين السخنة، شبرا- بنها الحر، القاهرة- الإسكندرية الصحراوي)، والطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية، لتشمل 20 طريقًا، على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك؛ خصوصًا أن المنظومة تتمتع بإمكانية إضافة أي عدد من الطرق المستقبلية، إضافة إلى مناقشة أوجه تمويل المشروع والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذه.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين، وكذلك زيادة السيطرة الأمنية على الطرق، مشيرًا إلى أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميًّا، و أن الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق سترصد أية مخالفات أو تجاوزات على الطرق، كما سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة، كما سيسهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق؛ بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.