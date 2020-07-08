رئيس "الغد": نتفاوض مع "مستقبل وطن" لتحديد نصيب كل حزب بالقوائم الانتخابية
كتب- مصراوي:
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن المفاوضات مع مستقبل وطن بشأن التحالف الجديد، هدفها تحديد المقاعد لمناقشة إعداد قائمة موحدة يتم الاتفاق على نصيب كل حزب منها، وبعدها يبدأ كل حزب على حدة في تحديد مرشحيه للخوض بهم غمار الانتخابات المقبلة.
وأشار موسى، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء، إلى أن الحزب سيدفع بكوادر نسائية وشبابية وسياسيين واقتصاديين، وتشكيلة من كل طوائف المجتمع؛ لمنح الفرصة الكاملة أمام كل فئة للمشاركة في عملية صناعة القرار وصياغة التشريعات والقوانين، منوهًا بأن الحزب سيحمل لواء المعارضة داخل البرلمان في ضوء تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية واستكمال مسيرة الإنجازات والنهضة الشاملة.
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