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المساءلة القانونية.. تحذير جديد من "التموين" لأصحاب البطاقات التموينية

10:09 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
المساءلة القانونية.. تحذير جديد من "التموين" لأصحاب البطاقات التموينية

وزارة التموين

كتب - محمد سامي

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عند استخدامهم موقع دعم مصر للحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا.

وجاء التحذير الذي ظهر للمواطن عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية من موقع دعم مصر، أنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم عمل الآتي:

1- إلغاء البطاقة نهائيًا.

2- المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ووضعت وزارة التموين الموافقة على هذه الرسالة شرطا لحصول المواطنين على الخدمات التموينية إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر.

وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية البطاقات التموينية

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